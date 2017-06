Zarco verrast en pakt poleposition in MotoGP

De kwalificatie in Assen was lastig, zeiden Zarco en Marquez. ,,Elke ronde was anders: eerst was het nat, maar er ontstond een opdrogende lijn’’, vertelde Zarco. ,,Ik hou wel van dit soort omstandigheden en kan me snel aanpassen, maar lastig is het wel. Het is super om je naam bovenaan te zien staan. Helemaal geweldig. Ik heb vooraf al gezegd dat het cruciaal zou worden om hier vooraan te staan, als je een kans wilt maken op het podium en ik ben blij dat het is gelukt.’’