Zelfs zitten is al te zwaar voor Tiger Woods

,,Het advies van de artsen is dat Tiger zoveel mogelijk in een horizontale houding blijft'', verklaarde zijn manager. Woods had zich vorige week al afgemeld voor het Genesis Open, maar zou toch zijn gezicht even laten zien om de pers bij te praten over zijn fysieke gesteldheid. Zelfs dat bleek echter te zwaar.



De voormalige nummer één van de wereld keerde onlangs terug op de PGA Tour, nadat hij ruim vijftien maanden aan de kant had gestaan vanwege een rugoperatie. Woods kreeg echter al snel weer last. Kramp in zijn rugspieren dwongen hem begin deze maand tot opgeven in Dubai. Hij besloot daarop de komende toernooien die op zijn programma staan te schrappen. Wanneer Woods zijn rentree maakt, is een groot vraagteken.