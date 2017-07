Zestien Russische atleten krijgen groen licht

Wereldkampioen motorcross Carlqvist overleden

8 juli De Zweedse oud-wereldkampioen motorcross Hakan Carlqvist is gisteren op 63-jarige leeftijd overleden. De extraverte motorcoureur veroverde in 1979 de wereldtitel in de 250 cc, vier jaar later was hij de beste van de wereld in de 500 cc-klasse.