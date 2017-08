Zonderland voert druk voor zichzelf op

Hoosbui legt EK hockey in Amsterdam stil

18 augustus Noodweer heeft voor een flinke onderbreking gezorgd in de openingswedstrijd van het EK in Amsterdam tussen de hockeysters van Nederland en Spanje. Een enorme hoosbui trok over het Wagenerstadion en dat leidde er al tijdens het derde kwart toe dat veel toeschouwers de tribunes verlieten om een droog onderkomen te zoeken.