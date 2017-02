Zuid-Korea jaagt op top-4 bij medaillespiegel Pyeongchang

De olympische equipe van Zuid-Korea gokt op ten minste twintig medailles. Om minimaal in de top-4 te finishen, moeten daar dan minimaal negen gouden medailles tussen zitten. Ter vergelijking: in Sotsji won Zuid-Korea drie keer goud en nam het in totaal acht medailles mee terug naar huis. In Vancouver 2010 won Zuid-Korea nog zes keer goud.



Om de stevige ambities waar te maken, is veel geld vrijgemaakt. Het organisatiecomité POCOG, de sportbonden, het ministerie en het Zuid-Koreaanse olympische comité zetten er 30 miljoen dollar voor opzij (27,8 miljoen euro). ,,Met het geld gaan we maximale assistentie leveren aan onze sporters om succes te behalen'', zei sportminister Yu Dong-hun.



Zuid-Korea zet in Pyeongchang niet alleen in op shorttrack, maar heeft ook veel vertrouwen in skeleton en bobsleeën.