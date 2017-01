Zwitserland zonder Federer en Wawrinka in Davis Cup

De Zwitserse bondscoach Severin Lüthi selecteerde vandaag Marco Chiudinelli, Henri Laaksonen, Adrien Bossel en Antoine Bellier. Dat is hetzelfde viertal dat in maart vorig jaar in de eerste ronde met 5-0 verloor van Italië. Ook toen ontbraken Federer en Wawrinka, die Zwitserland in 2014 aan de eerste eindzege in de Davis Cup hadden geholpen.