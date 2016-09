Update | 5-jarig jongetje valt van vierde verdieping flat Apeldoorn

APELDOORN - Aan de Pythagorasstraat in Apeldoorn is een 5-jarig jongetje van een flat naar beneden gevallen. Het kindje viel van de vierde verdieping. Hij is door hulpdiensten naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen gebracht. Volgens een politiewoordvoerder verkeert het jongetje niet in levensgevaar. ,,Hij heeft enkele botbreuken opgelopen en was na de val aanspreekbaar. In het ziekenhuis wordt hij nader onderzocht, maar het lijkt erop dat zijn toestand niet kritiek is.”