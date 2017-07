Half miljoen euro boete voor oud-directeur Achmea

Lumido luistert naar omwonenden én bezoekers

14:08 Het lichtspektakel Lumido is dit seizoen maar twee keer per week te aanschouwen, in plaats van drie. Dit om tegemoet te komen aan bewoners van de wijk Berg en Bos, die overlast ondervonden van het geluid. De eerste Lumido-show in park Berg en Bos is vrijdagavond.