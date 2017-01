Man krijgt klappen in Apeldoorn

Celstraf geëist tegen oud-Apeldoorner die zes ton van familie en geliefden vergokte

13 januari ARNHEM / APELDOORN – Justitie heeft twintig maanden celstraf geëist tegen een oud-Apeldoorner. Hij haalde zijn ouders over hun woning te verkopen en de twee ton winst in zijn bedrijf te investeren. Hij haalde geliefden die hij leerde kennen via een datingsite en bekenden over hem geld te lenen in ruil voor hoge rendementen. De zes ton die hij op die manier lospeuterde, vergokte hij in het casino.