Politieshirts weer verkeerd bezorgd, nu op redactie van de Stentor

Grote belangstelling ondernemers Serious Request Apeldoorn

25 januari APELDOORN - Hoewel het nog bijna elf maanden duurt voordat het glazen huis van 3FM Serious Request neerstrijkt op het Marktplein, tonen Apeldoornse ondernemers al belangstelling voor de goede doelenactie. Ruim tweehonderd mensen kwamen dinsdagavond op de startbijeenkomst van de Taskforce Serious Request af om te horen wat er mogelijk is tijdens de week dat het glazen huis in Apeldoorn staat. Meer dan organisatie zelf had verwacht, vertelt Taskforcevoorzitter Carla Maessen.