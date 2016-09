Radja, de oudste orang-oetan van de Apenheul is overleden

De afgelopen weken ging de gezondheid van Radja achteruit. Ze had last van haar luchtwegen en kreeg hiervoor medicatie toegediend. De laatste dagen bleef Radja binnen, zodat ze in alle rust kon proberen te herstellen en de verzorgers haar goed in de gaten konden houden. Dat herstel kwam helaas niet. Het lichaam van Radja is door de verzorgers voor onderzoek naar de Universiteit Utrecht gebracht. Daaruit blijkt dat ze overleden is aan hartfalen.

Eerste

Apenheul opende in 1999 een nieuw verblijf met 4 eilanden om orang-oetans te huisvesten. Radja en zes andere orang-oetans waren de eerste bewoners. Ze kwam onder meer met haar 2-jarige dochter Katja en partner Karl naar Apenheul. In de jaren daarna kreeg ze nog twee kinderen van hem: zoon Willie (2002) en dochter Merah (2006). Na het overlijden van Karl in 2015 toonde Radja geen interesse voor de andere orang-oetanmannen.

Dieptepunt

Radja stond bekend als een zeer zorgzame en beschermende moeder. Ze heeft naast het opvoeden van haar eigen kinderen, ook nog een kind geadopteerd. Naast deze mooie zorgzame momenten, was er ook een triest dieptepunt. In 2015 overleed dochter Merah op 9-jarige leeftijd in Apenheul door een tragisch ongeval. Radja was na het verlies van haar dochter wat stiller geworden.