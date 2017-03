Schilderij Domela in Apeldoorn hangt wél rechtop

video Geen gymles maar aan de rumba en de cha cha cha!

26 maart Hier en daar een strikje of een stropdas op het Apeldoorns kampioenschap stijldansen voor basisscholieren. Verder staan de meeste jongens netjes, maar casual op de dansvloer. Dan de meiden. Die weten hoe ze op moeten vallen bij publiek èn de jury. Mooie creaties, make-up en glitters. Veel glitters. Op de kleding of in het haar. Ze lichten op in de cameraflitsen van de massaal meegekomen mama’s en papa’s, opa’s en oma’s.