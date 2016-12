Aangehouden verdachte steekpartij Apeldoorn werd eerst neergeschoten

De politie kreeg vrijdagnacht een melding van een steekpartij bij de Hoofdstraat in het centrum van Apeldoorn. Een man uit Enschede (39) zou drie mensen met een mes verwond hebben. Toen agenten poolshoogte namen, kwam de tukker op hen af met het wapen nog in zijn hand. Daarop schoot de politie de Enschedeër in zijn voet. Hij kon daarna overmeesterd worden.

De drie slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen ligt daar nog, maar hij verkeert niet in levensgevaar, zo maakte de politie net bekend. Ook de verdachte, die in zijn voet werd geschoten door een agent, verblijft nog in het ziekenhuis.



Doordrenkt van bloed

Ooggetuige Ronald zag de nasleep van de steek- en schietpartij in Apeldoorn vanuit zijn raam. ,,Bizar om dit mee te maken”, zegt hij. ,,Op het bankje voor mijn huis zat een man in een wit shirt dat helemaal doordrenkt was van bloed.”

De ooggetuige woont in een appartement op de kruising tussen de Hoofdstraat en de Paslaan. ,,Ik werd wakker van drie knallen. Ik dacht eerst vuurwerk, maar kort daarna hoorde ik mensen schreeuwen. Ik heb voorzichtig de gordijnen opzij geschoven en zag meteen die man met het bebloede shirt op de bank zitten. Naast hem zat ook een gewonde.”