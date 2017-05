'32 nakomelingen door spermabank? Dat is onmogelijk'

Met het zaad van een donor mogen in Nederland maximaal 25 kinderen worden verwekt. Via Linda kreeg Robert te horen dat hij al 32 nakomelingen had. ,,Ik schrok me kapot. Mijn eerste reactie was: dat kan niet. Is onmogelijk. Dat aantal werd echter per mail door Rijnstate bevestigd. Een maand later werd mij verteld dat het geen 32 maar 36 kinderen waren. Ik kon mijn oren niet geloven.’’