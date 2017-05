A50 tot 23.00 dicht vanwege dode en levende schapen op de weg

Video Zelf je biertje tappen uit één van de 100 kranen aan de tapwand in Arnhem

20:17 ARNHEM - De eerste Arnhemmers hebben dinsdagavond hun eigen biertje getapt in 't Taphuys, dat onder grote belangstelling de deuren opende. De enorme tapwand met aan beide kanten van de roltrap in het hart van de zaak 50 tapkranen is de blikvanger. ,,Hiermee onderscheiden wij ons van elk ander café’’, zegt bedrijfsleider Kay Ketelaar.