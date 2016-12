Arnhemmer sprint naar volgende halte om buschauffeur te slaan

School's Cool balanceert op dun koord

7:17 ARNHEM - Het is maar de vraag of brugklasleerlingen in Arnhem ook in de komende jaren een thuismentor van School's Cool Arnhem in kunnen schakelen. De Arnhemse stichting, ontstaan in 2010, ontvangt in tegenstelling tot dertien andere steden waar het project ook loopt vooralsnog geen subsidie van de gemeente.