Blunder: foto aanhang FC Utrecht op fanshirt Vitesse (video)

Hulp gevraagd: wie wil er een rondje fietsen met Judith?

11:27 ARNHEM - Bij aankomst in Het Dorp in Arnhem zit Judith van Boven gezellig te keuvelen met haar 'Harrie'. Dat is een collega die iemand met een arbeidsbeperking begeleidt en helpt waar nodig. Die heet overigens niet echt Harrie, maar - in dit geval - zoals de 27-jarige Van Boven óók Judith. Judith Schippers is secretaresse in woongemeenschapswijk Het Dorp en al jaren de steun en toeverlaat van Van Boven, die is geboren met een cerebrale parese.