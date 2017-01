Bouw grootste mangrovehal ter wereld in Burgers Zoo' vordert

Auto's botsen tegen vrachtwagen vlak voor Velperbroek

2 januari ARNHEM - Twee auto's en een vrachtwagen zijn maandag aan het einde van de middag in botsing gekomen op de IJsseloordweg in Arnhem, vlak voor knooppunt Velperbroek. Volgens getuigen is één auto tegen de vrachtwagen gereden en is de tweede auto daarna op het voertuig voor hem gebotst.