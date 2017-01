Dutch Ice Derby Grand Prix in GelreDome gaat niet door

Het is niet gelukt de financiering rond te krijgen voor de wedstrijd in Arnhem, aldus de schaatsbond. De wedstrijd was een initiatief van het Koreaanse bedrijf Icederby International, dat samenwerkt met de schaatsbond KNSB. Voor de grand prix zou in het Arnhemse stadion een 220 meter lange ijsbaan worden aangelegd.

Het was de bedoeling dat de beste rijders uit het shorttracken en het langebaanschaatsen in GelreDome tegen elkaar zouden uitkomen in massastart- en mixed team races. Behalve het wedstrijdelement zou ook entertainment een grote rol gaan spelen.