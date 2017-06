EO-Jongerendag 2017 in Arnhem: 'Liefde wint van angst'

Dat er minder animo voor het christelijke jongerenfestival was, heeft volgens haar niet zozeer te maken met angst voor terreur, na de recente aanslagen in Manchester en Londen. Vrijdagavond was er nog een grote politie-actie bij een concert van Guus Meeuwis in Eindhoven omdat gevreesd werd voor een mogelijke aanslag.



,,We hebben extra maatregelen genomen, zoals alle evenementen in Nederland doen, en er was geen verhoogde dreiging voor de EO-Jongerendag’’, aldus de woordvoerder. ,,Jongeren geven aan dat ze op zaterdag moeten werken en dat ze ook naar andere festivals gaan’’, aldus de EO.