Gestolen erezwaard terug bij Gele Rijders

ARNHEM/'t HARDE - Bij de Gele Rijders, het roemruchte Korps Rijdende Artillerie, dat tot 1999 in Arnhem gevestigd was, is het feest.

Een gestolen erezwaard uit de negentiende eeuw is na meer dan 70 jaar boven water gekomen. "Ik kreeg op een vroege ochtend telefoon van een man die over een zwaard begon te vertellen", zegt Marius van Pelt, directeur van het Museum Korps Rijdende Artillerie in 't Harde. "Ik stond paf. Ik werd geconfronteerd met een historische sensatie."

Historische sfeer

Een luitenant van de Gele Rijders, gekleed in het befaamde uniform uit 1842 met de fraaie dolman met gele koorden en lissen, is vanuit de manege in Arnhem naar het museum afgereisd om het gevonden voorwerp te tonen in de juiste historisch sfeer. "Het zwaard maakte deel uit van de schatten van het korps in de Willemskazerne in Arnhem. Tijdens de mobilisatie van het Nederlandse leger vlak voor de inval van de Duitsers is alles in veiligheid gebracht. Alles was keurig opgeslagen in kisten. Ze stonden in een veem in Tiel. Na de oorlog bleken er drie kisten gestolen te zijn. Met daarbij het zwaard."

Oorlogsveteraan

Dat zwaard was speciaal vervaardigd voor de gelauwerde oorlogsveteraan kolonel Adriaan Rudolf Willem Gey van Pittus, een man die zijn sporen had verdiend in een hele reeks veldslagen en gevechten in de eerste helft van de negentiende eeuw. Alle mogelijke oorden van geweld staan gegraveerd in het zwaard: Smolensk, Dresden, Leipzig, Waterloo, Java Vorstenlanden, Celebes, Brussel.

Verdwenen kisten

Stiekem hoopt Van der Pelt dat zich meer gegadigden melden met spullen uit de drie verdwenen kisten. "De Korpsbeker, die we gebruiken bij het indrinken van nieuwe officieren, hebben we een hele tijd geleden al teruggekregen via Sotheby's." De beker bleek geruime tijd in bezit te zijn geweest van een Nederlandse familie. Hoe die eraan gekomen was, bleef in het midden.

Een Gele Rijder in vol ornaat, gekleed in het befaamde uniform uit 1842 met de fraaie dolman met gele koorden en lissen, toont het erezwaard van oorlogsveteraan kolonel Adriaan Rudolf Willem Gey van Pittus.