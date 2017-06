Gewonden bij twee steekpartijen in Arnhem

Vrouw in ziekenhuis na ruzie in Arnhems café

0:03 ARNHEM - Een handgemeen in een café aan de Kroonse Wal in Arnhem is voor één van de betrokkenen geëindigd met een ritje naar het ziekenhuis. Het slachtoffer, een vrouw, werd volgens omstanders met iets hards geslagen waardoor ze bewusteloos zou zijn geraakt.