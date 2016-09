Herdenking bij opgeknapt Air Despatch Monument in Oosterbeek

'Grote gemeenten in oosten hebben geen interesse voor Oostpool'

17 september ARNHEM - De grote gemeenten in het oosten van Nederland zeggen absoluut niet geïnteresseerd te zijn in het binnenhalen van het Arnhemse toneelgezelschap Oostpool. „Wij lonken echt niet”, zegt wethouder Jeroen Hatenboer van Enschede. Directeur Ruud van Meijel beweerde woensdag in de Gelderlander dat gemeenten in oost-Nederland Oostpool 'dolgraag' zouden binnenhalen.