Homostel Arnhem weigert toegestoken hand

Een poging tot verzoening of een verdraaiing van de waarheid? Het homostel Ronnie en Jasper Sewratan-Vernes uit Arnhem heeft de toegestoken hand van de één van de verdachten geweigerd. ,,Zij vinden dat wij de vechtpartij op de brug zijn begonnen’’, zegt Ronnie Sewratan. ,,Wat valt er dan te bepraten? Ik kan beter energie steken in mijn herstel.’’

Twee maanden na de mishandeling van Ronnie Sewratan is nog onduidelijk wat zich die zondagmorgen om 04.00 uur heeft afgespeeld op de Nelson Mandelabrug in Arnhem. Helder is wel dat de versies van de verdachten en de slachtoffers lijnrecht tegenover elkaar staan.

Zo is er nog steeds de vraag wie er is begonnen. ,,Het begon met een dolletje’’, zegt Raymond Frijns, de advocaat van een van de verdachten. ,,Ronnie en Jasper liepen daar met een kapsalon (patat met shoarma en kaas, red.) en de jongens vroegen een patatje. De zaak escaleerde, waarna één van de mannen van zich af sloeg. Mijn cliënt is als eerste aangehouden en kon dus zijn verhaal met niemand overleggen.’’

Publieke opinie beïnvloeden

Quote Van homofobie of homohaat was geen sprake Advocaat van de verdachten Advocaat Sidney Smeets van Ronny en Jasper Sewratan-Vernes denkt dat de verdachten dat verhaal ophangen om de publieke opinie te beïnvloeden. ,,Eén van hen zou ook aangifte van mishandeling doen. Dat zei zijn advocaat. Kennelijk was de opmerking over de aangifte bedoeld om twijfel te zaaien. Je merkte dat sommige mensen daarna ook die twijfels hadden bij het verhaal van mijn cliënten. Maar goed, er is nooit aangifte gedaan.’’

Advocaat Gerald Roethof meldt desgevraagd dat de aangifte nog steeds in de lucht hangt, maar dat hij inhoudelijk niet op deze zaak wil ingaan.

Ronnie Sewratan blijft erbij dat de mishandeling met de betonschaar een homofobe actie van de verdachten was. ,,Van homofobie of homohaat was geen sprake’’, zegt advocaat Frijns van één van de 14-jarige verdachten. ,,Volgens mijn cliënt liepen de twee mannen niet hand in hand de brug op, wat zij wel hebben beweerd. Dat kon ook helemaal niet, want ze hadden die kapsalons in hun hand. Je ziet ook de verbazing op het gezicht van mijn cliënt toen de politie hem daarmee confronteerde.’’

Betonschaar