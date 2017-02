Jerome wordt 10, maar hij wil geen cadeau's voor zijn verjaardag

Verkeershinder in Arnhem door wedstrijd Vitesse-Ajax

18 februari ARNHEM - Weggebruikers moeten zondagmiddag 19 februari rekening houden met vertraging rond stadion GelreDome. In verband met de wedstrijd Vitesse-Ajax wordt de Batavierenweg in Arnhem-Zuid in zuidoostelijke richting tussen 12.30 en 17.15 uur afgesloten voor verkeer.