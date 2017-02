Jeugd-tbs’er komt vrij na Facebookmoord op Winsie Hau

Veel gemor over verloting coffeeshops Arnhem

13 februari ARNHEM - De discussie in de gemeenteraad over het voorgenomen coffeeshopbeleid van burgemeester Boele Staal maakt duidelijk dat er nog veel onduidelijk is. Over een paar weken vergadert de raad verder. Acht insprekers namens de elf coffeeshophouders in Arnhem maakten maandagavond korte metten met vooral het lotingssysteem dat burgemeester Boele Staal voorstaat.