Klapband ging vooraf aan dodelijk ongeval met truck op A12

Arnhemse Ina gezocht na vondst poesie-album uit 1932

13:49 ARNHEM/DIEMEN - 'Lieve Ina', zo begint een van de eerste gedichten in het poesie-album van Ina Brouwer. Ze moet op de Bakkerstraat 11a hebben gewoond, in Arnhem, in het jaar 1932. Want zo oud is het persoonlijke gedichtenboekje waarvan Manon Lijbaart uit Diemen de eigenaresse zoekt. Het eerste gedicht in het album is gedateerd op 2 april van dat jaar.