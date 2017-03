Krokettendief verlinkt zichzelf via Snapchat

Grootschalige controles in Arnhem: 84 voertuigen in beslag genomen

18 maart ARNHEM - In samenwerking met de Belastingdienst, RDW, ANWB en Douane voerde de politie vrijdag grootschalige controles uit in Arnhem. De belastingdienst had het er druk mee: er werden 84 voertuigen in beslag genomen en 29 voertuigen afgesleept. Ook is er 38.000 euro ter plekke geïnd en in totaal op 210.000 euro aan belastingschuld beslag gelegd.