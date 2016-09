Medisch studenten eisen miljoen van HAN om mislopen stage

In het BIG-register staan alle zorgverleners ingeschreven.

Bizar

„Het gaat hier om studenten die worden opgeleid tot ambulancemedewerkers, anesthesiemedewerkers en spoedeisende hulpmedewerkers”, zegt Gabriël van Rosmalen van het Landelijk Studenten Rechtsbureau dat namens drie gedupeerden een proefproces aanspant. „Zonder BIG-registratie konden zij geen stage doen. Bizar genoeg deed de HAN pas in 2014 een BIG-registratie verzoek bij het ministerie. Terwijl de opleiding al in 2010 was gestart en de HAN van alle kanten gewaarschuwd was.”

Utrecht

Het Landelijk Studenten Rechtsbureau is verwikkeld in een soortgelijke juridische strijd met de Hogeschool Utrecht, namens zo'n zeventig medische studenten. In maart van dit jaar werd een eerste rechtszaak gewonnen.

Vergoeding

Van Rosmalen zegt dat de HAN de gedupeerden een coulanceregeling heeft aangeboden, die neerkomt op het vergoeden van studiefinanciering. „Dan heb je het over ongeveer 3.000 euro per jaar. Wij eisen 20.000 euro per student per studiejaar. Want deze studenten lopen inkomsten mis doordat ze later op de arbeidsmarkt komen.”