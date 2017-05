Oplichtersnetwerk roofde ongestoord tientallen miljoenen

De Gelderlander sprak tal van gedupeerden. Zij schamen zich dat ze erin zijn getrapt. Velen zijn hun spaargeld, erfenis of pensioen kwijt. De slachtoffers komen uit alle lagen van de bevolking. ,,Ik dank de lieve God dat mijn overleden echtgenoot dit niet hoeft mee te maken’’, zegt een weduwe, die 28.000 euro investeerde en dit vermoedelijk kwijt is.



De FIOD doet strafrechtelijk onderzoek naar de praktijken van een van deze ondernemingen, voornamelijk opererend onder de vlag van het Oosterbeekse bedrijf Hollandsche Wind. Dit bedrijf beloofde beleggers hoge rendementen op de bouw van windmolens. Drie verdachten zijn aangehouden, twee kopstukken zitten nog vast. Diverse bronnen zeggen tegen De Gelderlander dat de aanpak desondanks grotendeels faalt. Hierdoor kunnen veel betrokkenen keer op keer opnieuw beginnen.



De Gelderlander brengt de komende tijd meerdere artikelen naar buiten over de kwestie. Gedupeerden doen hun verhaal, redacteurs doken in de werkwijze van de oplichters en constateren dat overheidsinstanties niet of nauwelijks grip hebben op deze praktijken. Op internet geeft de krant aanvullende informatie over de verschillende frauduleuze bedrijven.