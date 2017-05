'Rolling Stones voor optreden naar GelreDome'

,,Officieel weten we van niks, maar het lijkt erop dat The Rolling Stones naar Nederland komen'', schrijft de Radio 2-dj op Twitter. Behalve een show in Arnhem, zouden de oude rockers volgens hem ook optreden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, op zaterdag 30 september.



Of deze data en locaties bevestigd worden, weten we vermoedelijk rond 09.30 uur, als de Rolling Stones iets bekend maken op hun officiële website, zo blijkt uit een recent daarop geplaatste mededeling.



De laatste keer dat de Stones een optreden gaven in Nederland was in 2014, op Pinkpop. Verslaggever Stefan Raatgever noemde het toen een 'onbetaalbare ervaring'.