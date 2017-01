'Sir Thomas III' genoot jaren van pure luxe, maar betaalde niet

13-jarige scholier na schooltijd mishandeld in Arnhem

30 januari ARNHEM - Een jongen van 13 jaar is maandagmiddag door meerdere personen mishandeld aan de IJssellaan in Arnhem. De scholier Sport & Bewegen van het Astrum College volgde die dag lessen in het gebouw van Leerpark Presikhaaf aan de IJssellaan, waar het Astrum College verschillende lokalen huurt.