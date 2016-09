Band Toontje Lager gaat na dertig jaar weer op tournee

Duizenden oorlogsdoden in Arnhem steeds feestelijker herdacht

12:34 OPINIE - Columnist Martijn Brugman kreeg afgelopen weekend overal in Arnhem en in de regio bijval. De stichting Bridge to Liberation Experience is druk bezig om van de herdenking van de Slag om Arnhem een feestje te maken, zo betoogde hij. Een feestje rond het thema bevrijding. Want, zo maken de organisatoren van het spektakel ons wijs, de John Frostbrug symboliseert de bevrijding van Europa van de naziterreur.