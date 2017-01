Vitesse onderzoekt hoe 'bekerhooligans' kaartjes kregen

Risicowedstrijd

Net als de voorgaande duels met Feyenoord was de bekerwedstrijd van donderdag een risicowedstrijd in de B-categorie. Supporters van de Rotterdamse club konden buiten kaarten voor het 'uitvak', dat speciaal gereserveerd is voor Feyenoordsupporters geen tickets in de vrije verkoop krijgen. Dat betekent dat de relschoppers die her en der in het stadion zaten hun tickets alleen hebben kunnen bemachtigen met hulp van een seizoen- of fankaarthouder van Vitesse. „We onderzoeken welke supporter op deze manier aan zijn kaartje is gekomen en besluiten dan welke maatregel we nemen tegen de relschopper en kaarthouder”, zegt een woordvoerder van Vitesse, die benadrukt dat de houder van seizoen- of fankaart verantwoordelijk is voor het gedrag van degene die op zijn gekochte kaart het bekerduel heeft bijgewoond.