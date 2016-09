Voorbijgangers filmden dodelijk ongeval A12, maar hielpen niet

Extra parkeerplaats geopend vanwege verkeerschaos rond Oosterbeek

4 september OOSTERBEEK - Op last van de politie is er in allerijl een tweede parkeerplaats geopend voor de deelnemers van de 70ste Airborne Wandeltocht in Oosterbeek. Naast de parkeergelegenheid aan de noordkant van Oosterbeek is nu ook de parkeerplaats van Papendal in gebruik genomen.