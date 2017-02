Wethouder Elfrink maakt excuses voor 'verwarring over Kamergotchi-tweet'

'Vervelend dat de door mij bedoelde satire door velen als beledigend is opgevat', schrijft de SP'er nu op Twitter en Facebook: 'Ik vind dat niemand zich beledigd zou moeten voelen door een grap van mij over een virtueel lijsttrekkerspoppetje. Mijn excuses voor alle verwarring.'

Afstand

Elfrink kreeg honderden reacties op zijn bericht, dat overigens door Facebook werd verwijderd omdat het 'in strijd is met de richtlijnen voor de Facebook-community'. Maandagavond nam een meerderheid in de Arnhemse gemeenteraad nadrukkelijk afstand van zijn uitlatingen. Die vinden zij niet passen bij een wethouder.