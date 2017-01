Zes jaar cel geëist tegen 72-jarige die ex in slaapkamer met mes te lijf ging

ARNHEM - De officier van justitie heeft donderdag zes jaar celstraf geëist tegen een 72-jarige man uit Nieuwegein omdat hij zijn ex uit Arnhem in april 2016 in haar slaapkamer met een mes stak. Volgens de aanklager heeft hij zich schuldig gemaakt aan een poging tot moord.

De man kwam in de vroege ochtend van 20 april de slaapkamer van de vrouw, waarmee hij een kleine twee jaar een relatie had, binnen. Ze wordt wakker, herkent haar ex en ziet dan dat hij een groot, antiek mes in zijn hand heeft. Voor ze het goed en wel beseft, steekt de man op haar in. Ze schreeuwt, raakt in paniek. Met de steekwonden valt het uiteindelijk mee, mede doordat zij zich heftig verweert.

Politie

De man verdwijnt even plotseling als hij verscheen en rijdt terug naar Nieuwegein. Nog voordat hij thuis is, wordt hij al door de politie gepakt.

Bang maken

Volgens de man hadden hij en zijn ex ruzie en wilde hij haar 'goed bang maken'. „Het was een opwelling, verschrikkelijk stom natuurlijk. Besefte zelf amper wat ik deed. Ik wilde de ochtend na het incident zelf ook al contact opnemen met de wijkagent; ik had wel in de gaten dat ik iets stoms gedaan had.” Haar doodmaken was niet zijn bedoeling zei hij donderdag tegen de rechter. „Als ik haar dood wilde hebben, had ik wel een scherp keukenmes gepakt.”