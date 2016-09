Automobilist wil elektrisch rijden, zegt ie

Totaal

Leaseplan, het grootste leasebedrijf van Nederland, zag in de eerste helft van het jaar het percentage volledig elektrisch stijgen van 1 naar 2 procent van het totaal. ,,In 2017 verwachten we een sterke stijging van volledig elektrisch. Want dan is er alleen nog een lage fiscale bijtelling, 4 procent, voor volledig elektrisch", zegt Nicole Hagen van het bedrijf. Een lage bijtelling stuwt de verkoop van leaseauto's op. Volgend jaar komen bovendien de eerste geleasete elektrische auto's op de occasionmarkt.



Vooral de Tesla S is in trek bij elektrische rijders. Er rijden er inmiddels 5.391 rond in Nederland. Die luxe Amerikaanse elektrische auto heeft veruit de grootste actieradius. Grootste nadeel van de Tesla: de prijs, vanaf 80 mille. De Nissan Leaf is met ruim 1.500 verkochte exemplaren met afstand tweede. De Leaf is een stuk betaalbaarder: zo'n 30 mille. In 2017 komt Tesla met een model dat ook zoveel gaat kosten.



Elektrische auto's zijn een stuk prijziger dan de brandstofversies. Maar door lagere energiekosten, minder onderhoud, en vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting, kruipen de maandelijkse kosten naar elkaar toe. Voor de gemiddelde particulier is elektrisch rijden per kilometer nog maar een paar centen per kilometer duurder. Elektrische rijders doen dat vooral zakelijk. Brancheorganisatie Bovag pleit voor een stimuleringsfonds voor particulieren.