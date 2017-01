'Autopilot Tesla was niet de reden voor fatale crash'

Het ongeluk met de Tesla Model S vond op 7 mei vorig jaar plaats in Florida. Joshua Brown (40) uit Ohio schakelde de automatische piloot in op de snelweg. De auto zag een enorme witte vrachtwagen niet en probeerde onder het voertuig door te rijden. Brown overleefde het niet, de vrachtwagenchauffeur bleef wel ongedeerd.



Uit het onderzoek blijkt dat Brown enkele minuten voor het ongeval de autopilot aanzette op een snelheid van 119 kilometer per uur. Omdat er geen sprake was van moeilijke weersomstandigheden, had hij de vrachtwagen waar hij op botste zeven seconden van tevoren kunnen zien.



Remsysteem

Uit het onderzoek blijkt ook dat het automatische remsysteem niet in werking is getreden. Volgens Tesla is dit systeem echter nog beperkt en wil de aanwezigheid ervan ook zeker niet zeggen dat bestuurders niet meer zelf hoeven op te letten. De eindconclusie van de onderzoekers is dan ook dat Tesla zelf niets te verwijten valt.



Tesla reageerde zelf vrij kort op die conclusie. 'Bij Tesla staat de veiligheid van onze klanten op de eerste plaats en we waarderen de diepgravendheid van het verslag van NHTSA en de conclusie', meldt het bedrijf via de website.



Brown plaatste een maand voor het ongeval nog een video op internet waarin te zien is hoe zijn zelfrijdende Tesla een ongeluk weet te voorkomen. Elon Musk, eigenaar van Tesla, deelde die video.