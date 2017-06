Belgische taxichauffeur heeft meer dan 1 miljoen op teller van Mercedes staan

Danny Kellens onderhoudt zijn Mercedes E250td uit 1998 met veel liefde, zo vertelt hij aan HLN. ,,Al bijna drie jaar heb ik het record te pakken van wagen met het meeste aantal kilometer in ons land, met hetzelfde motorblok", vertelt Kellens. ,,Maar het ding blijft heerlijk rijden. Ik mag deze maand zelfs naar het hoofdkantoor van Mercedes in het Duitse Stuttgart. Als ik naar de keuring ga, komt iedereen eens kijken om met eigen ogen te zien of het klopt. Maar ik kan alles perfect bewijzen met al mijn onderhoudsdocumenten."