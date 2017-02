Brussel vraagt hulp regeringsleiders in autoschandaal

Ontregeld

Franse keurders ontdekten dat sjoemelsoftware makkelijk te ontregelen was door aan de zeer nauwkeurig beschreven testomstandigheden een kleinigheid te veranderen. ,,Een deur of kofferdeksel opendoen of een net niet volle accu gebruiken was al genoeg om te zorgen dat de sjoemelsoftware zichzelf uitschakelde", aldus Eickhout.



Auto's die dankzij zo'n neptest werden goedgekeurd maar in werkelijkheid veel meer uitstoten, moeten onmiddellijk van de weg worden gehaald, vindt hij: ,,Bienkowska zal nu aan haar eigen openhartigheid een vervolg moeten geven."



Signalen

Tweede schuldige zijn de lidstaten, die niet ingrepen toen de industrie zich van de per definitie illegale sjoemelsoftware bediende. En derde schuldige de Commissie zelf, omdat zij duidelijke signalen over het gebruik van sjoemelsoftware jarenlang negeerde.



De onderzoekscommissie kijkt jaloers naar Amerika, dat Dieselgate blootlegde en daarna de industrie ook meteen keihard aanpakte. ,,Als Volkswagen zijn 8 miljoen Europese klanten ook een schadevergoeding van 5.000 dollar per persoon zou moeten betalen is de kas leeg, maar nu komt de producent wel erg makkelijk weg. De Duitse minister Dobrindt vindt het terugroepen van de auto's al voldoende straf", aldus Gerbrandy.



Verdeeld

Bienkowska erkende dat de Amerikaanse consumentenbescherming vele malen beter is dan de Europese, Brussel heeft op dat vlak geen machtsmiddelen. De onderzoekscommissie zelf is verdeeld over de noodzaak van een apart Europees agentschap om nieuwe 'Dieselgates' te voorkomen.



Of er een apart nieuw agentschap komt is daardoor nog onduidelijk, maar zeker wel uniforme testen en veel scherper Europees toezicht. Dat is bij alleen de lidstaten, aldus het Parlement, niet in goede handen.