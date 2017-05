Een proefritje in een van de duizend Ford GT's

Mijn scepsis rond de 'supercar-onwaardige' V6 neemt direct af. Als ik de draaiknop op de supersmalle middentunnel in D heb gezet en toerental en snelheid opvoer, verdwijnt ook het laatste sprankje verlangen naar een V8. Wát een beest is deze tot het uiterste opgefokte zescilinder!



Oké, het gebeuk en gehuil van de supercharged V8 van zijn voorganger is lastig te evenaren, maar voor een geblazen V6 is dit indrukwekkend. Het sonore gebrul zwelt aan, en zodra je rechtervoet helemaal naar beneden gaat, is de versnelling enorm. Tussen de 4.000 en 6.000 tpm is de V6 op zijn best. De twee turbo's blijven in Sport- en Track-modus met minimaal 20.000 tpm draaien voor een zo direct mogelijke gasrespons. Achter je hoor je ze loeien en de overdrukklep fluit ertussendoor wanneer het gaspedaal wordt gelift.



Rustig rijden is geen probleem, de GT is zelfs relatief comfortabel. Maar, zoals het een supercar betaamt, komt hij het best tot zijn recht als je hem flink op zijn falie geeft. Dan blaft, gromt, hijgt, sist en piept de GT. Heerlijk! Zo heb je ook het meeste profijt van de aerodynamica. De splitter, de vlakke bodem en de beweegbare achterspoiler (tevens luchtrem) zorgen ervoor dat de super-Ford aan de weg blijft kleven in hogesnelheidsbochten.