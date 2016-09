Europa: Vrij baan voor sjoemelaars

Al in 1998 ontdekten milieuspecialisten in Amerika hoe de auto-industrie met speciale afschakelapparatuur de uitstoot manipuleerde. Maar Brussel bleef geloven dat auto's op de weg vijf keer vuiler waren dan in het laboratorium door foefjes als extra opgepompte banden, afgeplakte deuren en ramen en het strippen van overbodig gewicht. ,,Over sjoemelsoftware is ons nooit iets gemeld", aldus de ex-Eurocommissarissen Tajani (Industrie) en Potocnik (Milieu) gisteren in hoorzittingen voor het Europese Parlement.



Potocnik: ,,Dat belletje is niet gaan rinkelen. Zelfs toen ik ervan hoorde, kon ik het niet geloven. Tajani: ,,Dit gaat over bedrog en regelrechte fraude."



Slappe aanpak

Het probleem waar beiden mee zaten was dat niet Brussel, maar de lidstaten verantwoordelijk waren voor de autotesten. Zij reageerden verschillend op de slappe aanpak van de lidstaten. Potocnik sleepte regeringen aan de lopende band voor de rechter wegens overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen, Tajani liet het gebrekkige toezicht op de testen - zijn verantwoordelijkheid - ongemoeid. ,,Voor inbreukprocedures moet je bewijzen hebben, die had ik niet", aldus Tajani.



Maar, zo maakten beide oud-Commissarissen duidelijk, er was ook geen klimaat om de auto-industrie aan te pakken. De belastingbetaler was banken aan het redden en kocht geen auto's, de industrie had vijf jaar achtereen te maken met krimp. Ze dreigde met fabriekssluitingen en het verlies van een deel van haar 12 miljoen banen.



Tajani beet gisteren fors van zich af. ,,Wij maken regels, we doen geen recherchewerk", reageerde hij op het verwijt van de socialisten dat hij het gesjoemel niet heeft ontdekt, omdat hij er niet naar zocht.



D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy noemt de onwetendheid van Tajani 'opmerkelijk'. Volgens hem blijkt uit documenten en andere verklaringen dat zeker de tweede Commissie-Barroso (met Tajani) veel meer wist dan ze nu voorwendt.