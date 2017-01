Gigastrijd om Tesla-fabriek lijkt bij voorbaat kansloos

Toch zijn er ook positieve stemmen. Zoals Hans de Rooij die als partner bij accountant BDO snel groeiende ondernemingen adviseert en begeleid. ,,Keer op keer gooit Nederland hoge ogen op internationale vestigingsranglijstjes. Onze bevolking is hoog opgeleid, taalvaardig en de infrastructuur zeer goed."



En minstens zo belangrijk: het juridische en fiscale klimaat is stabiel. Bedrijven weten waar ze aan toe zijn, een afspraak met een werknemer of toeleverancier is een afspraak. ,,Werknemers gaan ook niet jobhoppen voor een paar euro meer. Bedrijven als ASML, ASMI en NXP houden niet voor niets hun activiteiten grotendeels hier."



Bizar

Wat ook helpt is dat Tesla al in Nederland zit. Naast de kleine fabriek in Tilburg bevindt het Europese hoofdkantoor zich in Amsterdam. Samen werken er zo'n 700 mensen.



De vraag is of alle regionale lobbyactiviteiten minister Kamp niet in de wielen rijdt. Expert Buck denkt van wel. ,,Het is in ieder geval niet handig. Tesla wordt toch al vanuit heel Europa plat gemaild. Laatst twitterde nota bene de regio Vechtdal dat Musk welkom is in Overijssel. Het is bizar."



Zelf laat Kamp zich er niet over uit. ,,Ik ga provinciale bestuurders niet becommentariëren, zij hebben hun eigen verantwoordelijkheid," zei hij deze week vanuit Californië.



Groningse marketeer Gerard de Boer maalt er niet om. ,,Natuurlijk is de kans niet zo groot dat wij als het Noorden de fabriek binnenhalen, maar we denken oprecht dat we bij de beste tien kandidaten van Europa horen. Stilzitten is bovendien geen optie."



Goedmakertje

Inmiddels bereidt hij zich voor op stap twee: een bidbook voor Tesla en een campagne om politiek Den Haag voor het Noorden te laten lobbyen. De naam: 'wij geven gas (voor Tesla)!'. De Boer: ,,Dat is deels een knipoog, maar Den Haag heeft nog wel een en ander goedmaken hier in het Noorden."



Wanneer Musk de knoop doorhakt blijft voorlopig onduidelijk. Met concrete plannen moet hij nog komen. Ondertussen gaat het lobbywerk in binnen- en buitenland in volle hevigheid door. En dat allemaal voor een fabriek van een fabrikant die in zijn historie slechts twee kwartalen winst draaide en verder net zo snel miljarden verslindt als zijn stekkerauto's kunnen rijden.