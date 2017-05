Lina is de allereerste auto gemaakt van planten

Uiteindelijk leidde dat tot een nieuw materiaal van vlasvezels, een soort gras dus. ,,Kort gezegd persen we het vlasvezel heel strak over elkaar heen, tot er een plaat ontstaat. Die lijmen we over plastic platen, gemaakt van suikerbiet. Uiteindelijk krijg je dan een bouwpakket van supersterk materiaal, waarmee we de auto in elkaar zetten."



De auto weegt 300 kilo en in de wagen is plaats voor vier personen. ,,Voor een auto is dat bijna niets", vertelt Noud. ,,Omdat Lina zo licht is, verbruikt deze minder brandstof. Dat is goed voor het milieu."



Ook is het materiaal een stuk duurzamer dan gewone auto's. ,,Eigenlijk is Lina een auto gemaakt van planten. Normale auto's worden gemaakt van materiaal dat een keer opraakt. Daarmee putten we de aarde uit."