Nederlander leidt comeback van Alpine

In 2017 komt er een nieuwe generatie van de beroemde Franse sportauto Alpine op de markt. De Nederlander Michael van der Sande is de man die de comeback leidt.

Alpine was in de jaren 60 en 70 heel succesvol in de rallysport, maar Renault trok in 1995 de stekker eruit. De verkopen waren toen tot een minimum gedaald. Wie kwam er op het idee om het toch weer te gaan proberen en waarom?

Logo Volledig scherm Een rij klassieke Alpine's © Sanoma ,,Eigenlijk is dat idee nooit weggeweest. Renault is een grote autofabrikant en er werken veel mensen die autogek zijn. De passie voor het merk Alpine is altijd gebleven. Er zijn eerder conceptmodellen gecreëerd, maar tot een comeback kwam het niet. Ik begrijp dat wel. In de jaren 80 en 90 heeft de markt voor dit soort exclusieve sportauto's een aantal crises moeten doorstaan. In 2012 is het plan opnieuw serieus opgepakt en er ligt nu een doordacht plan. We gaan een beperkt aantal dealers aanstellen en willen niet dat Alpine tussen de Renaults in de showrooms komt te staan. Met Alpine kunnen we een deel van de markt betreden die 'sport premium' heet en waar je met Renault niet gemakkelijk voet aan de grond krijgt.''

Wat is het grootste verschil met de klassieker?

,,Allereerst het moderne ontwerp. Er zijn wel stijlelementen uit het verleden, zoals de vier koplampen, maar als hij die niet had, zou je denken dat dit gewoon een hele nieuwe sportauto van deze tijd is. Verder gaan we een grote sprong vooruit als het gaat om mooie materialen en een voorbeeldige afwerking. We werken met toeleveranciers die ook Ferrari en Porsche als klant hebben.''

Is er ook verschil in het weggedrag? De klassieker stond bekend als een lastig te berijden auto.

,,Dat is nu wel anders en dat heeft ook met de tijd te maken. Elke moderne auto heeft elektronische assistentiesystemen die tijdig ingrijpen als het mis dreigt te gaan. Maar de Alpine is nog steeds gebouwd om heel speels te kunnen rijden. Het zal deze keer niet moeilijk zijn, maar vooral heel leuk.''

Met welke auto's gaat hij de concurrentie aan?

,,Deze tweezits coupé zal de kopers aanspreken van hardcore sportauto's, waarmee je ook op het circuit kan sturen. Maar qua rijcomfort, afwerking en toegankelijkheid van het interieur is hij ook prima geschikt voor dagelijks gebruik. Dus we mikken ook op de kopers van andere coupés die voor dagelijks gebruik geschikt zijn, en die zie je vooral bij de Duitse merken.''

Komen er meer modellen?

,,Ja, dat is het plan. Alpine komt als merk op de markt en niet als een model van Renault. We hebben daar wel ideeën over, maar verder nog niets besloten. Reken op een of twee andere modellen.''

Sommige fans maken zich al ongerust en zien bijvoorbeeld een Alpine SUV als schrikbeeld...

,,Haha. De keuze is nog niet gemaakt. We hebben meer ideeën dan we aankunnen. Ik wil niks bevestigen of ontkennen. We beloven in elk geval dat het allemaal echte sportauto's zullen zijn.''

En hoeveel gaat de nieuwe Alpine kosten?