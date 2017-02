Oud-Volkswagenpreses weigert te getuigen in dieselschandaal

Piëch gaf eerder wel tekst en uitleg aan de Duitse justitie. Volgens zijn advocaat is dat commentaar echter niet voor de oren van het grote publiek bestemd. De parlementaire commissie, die het onderzoek leidt, heeft nog niet gereageerd op de weigering van de oud-Volkswagenpreses.



In maart 2015 zou Piëch volgens Duitse media aan de bel hebben getrokken over het dieselschandaal bij toenmalig topman Martin Winterkorn en enkele andere bestuurders. Dat was een maand voor Piëch het veld moest ruimen bij Volkswagen en ongeveer een half jaar voor de hele affaire publiekelijk aan het licht kwam.



Winterkorn, die destijds in een soort machtsstrijd verwikkeld was met Piëch, beweert echter dat hij niet eerder op de hoogte was van de fraude. Ook Volkswagen zelf heeft de beschuldigingen ontkend.



Volkswagen erkende september 2015 dat zo'n 11 miljoen dieselauto's wereldwijd zijn uitgerust met sjoemelsoftware die ervoor zorgt dat de uitstoot van schadelijke stoffen tijdens laboratoriumtests lager uitvalt dan in het dagelijks gebruik.