Ouderen aan de praat op straat dankzij deelauto

Het fenomeen 'autodelen' blijkt in trek. Onlangs verwelkomde SnappCar zijn 200.000ste deelnemer. Het grootste platform voor particulieren die hun auto willen verhuren, ziet vooral een stijging in het aantal 60-plussers. In het afgelopen jaar groeide de doelgroep met 55 procent. In totaal zijn er nu bijna 5.000 ouderen in meer dan 700 plaatsen in Nederland die een auto delen met iemand anders.



SnappCar signaleert de ouderentrend ook in Zweden, waar het bedrijf sinds vorig jaar actief is: daar is de meest actieve gebruiker van SnappCar een heer van 80 jaar oud. De oudste Nederlandse deelnemer is 88 jaar.



,,Juist omdat 60-plussers vaak wel een auto hebben, maar deze niet continu gebruiken, past autodelen goed bij hen," aldus Pascal Ontijd, medeoprichter van SnappCar. ,,Door hun auto te delen wordt deze efficiënter benut en ontvangen ze een bijdrage in de kosten."



Praatje pot

Veel ouderen verdienen niet alleen een centje bij, maar ze leren ook nieuwe mensen kennen in de buurt. Het autodelen is voor hen dé manier om 'onder de mensen te blijven'. Zo blijkt uit onderzoek van SnapCar dat 55 procent van de verhuurders en 35 procent van de huurders het sociale contact met mensen een belangrijke reden is om te starten met autodelen. Twintig procent van de actieve deelnemers ziet elkaar zelfs buiten de huursessies om. Ontijd: ,,Door een auto te delen met mensen uit de buurt ben je niet alleen mobiel, je leert ook mensen in je omgeving kennen waar je anders niet zo snel contact mee had gemaakt."



Onderstaande deelnemers vonden elkaar dankzij een deelauto.