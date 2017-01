Straffen voor roekeloos rijden steeds lichter

Volkswagen gaat dieselauto's VS herstellen of terugkopen

21 december Volkswagen heeft in de Verenigde Staten een akkoord bereikt om ongeveer 80.000 VW-, Audi- en Porsche-dieselwagens met een 3.0 litermotor die uitgerust zijn met sjoemelsoftware, te herstellen of terug te kopen. Daarmee is opnieuw een belangrijke stap gezet in de afwikkeling van het sjoemelsoftwareschandaal. Dat meldt het agentschap Bloomberg.