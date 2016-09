Tesla moet veiliger worden met nieuwe update

Ongelukken

De elektronische auto kwam onlangs negatief in het nieuws nadat verschillende ongelukken waren gebeurd met Tesla's die in zelfrij-modus stonden. In de Amerikaanse staat Florida overleed in mei een 40-jarige Amerikaan doordat hij met zijn zelfsturende Model-S op een vrachtwagen botste. Het is de vraag of de auto of de chauffeur de vrachtwagen ooit hebben gezien, omdat er op geen enkel moment is geremd.



Volgens Musk had de nieuwe technologie, de Autpilot 8.0, de crash mogelijk kunnen voorkomen. Radartechnologie zou de vrachtwagen volgens hem hebben herkend als een groot metalen object dat niet op die plek van de weg hoorde. ,,De auto zou dan dus hebben geremd'', concludeerde hij.



Vorige week kwam een Tesla-bestuurder na een ongeluk in Baarn om het leven. Hij reed tegen een boom aan, waarop de auto in brand vloog. Volgens Tesla had deze man de zelfrij-modus echter niet aan staan. Wel reed hij veel te hard, namelijk 155 kilometer per uur. De politie neemt de bevindingen van Tesla over.